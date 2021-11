Monopoli-Taranto: Laterza vuole una reazione di gruppo dopo Avellino

Dopo la sconfitta contro l'Avellino, il Taranto riparte dalla trasferta di Monopoli con un solo obiettivo: vincere. Il campo ostico può essere superato solo con determinazione e convinzione nei propri mezzi. Giuseppe Laterza ha inculcato una mentalità solida in questi due anni e, dunque, il percorso fatto fin qui dal Taranto è frutto di duro lavoro e sacrificio. Sposare la causa è il presupposto principe per andare avanti e, sin dai primi giorni di preparazione, il gruppo completamente rivisitato tranne per alcuni elementi reduci dalla fantastica promozione dalla D ha risposto presente.

Il tecnico degli ionici è intervento nella consueta conferenza stampa di vigilia della quattordicesima giornata di Serie C: "Affrontiamo un avversario di qualità che ha tanta esperienza e in campionato sta facendo benissimo. Mi aspetto una squadra che reagisca in positivo dopo la sconfitta di domenica scorsa. Serve tranquillità e determinazione". Un Giuseppe Laterza sereno e concentrato: non poteva essere altrimenti. Tuttavia, Saraniti non sarà della gara e dunque le sue aspettative in zona offensiva sono poggiate tutte su Giovinco, perno in grado di dare quel qualcosa in più per una categoria insidiosa come la C.

Inoltre, la personalità sarà un elemento fondamentale, perchè il Monopoli è una squadra che aggredisce subito la gara e trova spesso goal nella prima parte. Un'analisi attenta e accurata in settimana, come sottolinea Laterza. Dettagli che possono fare la differenza e di conseguenza il Taranto è chiamato a mantenere il pallino del gioco, anche se sarà difficile ma non impossibile. In alcuni casi conta poco fare previsioni, come ci ha insegnato il gruppo rossoblù di quest'anno con alcune prestazione di livello, contro il Palermo su tutti. Serve crederci e Laterza sa come aumentare la carica ai suoi.