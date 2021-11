L’ex Matera Auteri a Pescara ci va giù pesante: “Che figure di m***a”

Momento non facile in quel di Pescara per l’ex allenatore del Matera Gaetano Auteri. Il tecnico nativo di Florida ha raccolto solo un punto nel derby contro il Teramo nel girone B di Serie C, non riuscendo ad ingranare la marcia per risalire la testa della classifica, con il Delfino a 10 punti dal primo posto e con una gara in più. A fine partita, le dure parole rivolte alla sua squadra: “Facciamo cose che non dobbiamo fare. Abbiamo avuto tante volte la possibilità di chiuderla senza mai rischiare nulla in difesa. I fischi del pubblico? Abbiamo tirato trenta volte in porta, ma siamo stati poco precisi. Faccio mea culpa, non mi nascondo dietro a nulla: stiamo facendo tutti delle figure di m***a, non mi va di perdere credibilità. Dobbiamo sistemare delle cose. Se non si chiudono le partite, può succedere ciò che è successo. Se parlassimo adesso di primo posto, saremmo poco credibili. Non mi sottraggo alle responsabilità, sono il primo a capire che abbiamo qualche difficoltà”.