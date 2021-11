Scienza: "Non possiamo nasconderci, dobbiamo vincere"

Sfida molto delicata per la Pro Vercelli che oggi ospita il Legnago con l'unico obbiettivo di tornare alla vittoria come conferma il tecnico Scienza nel pre partita: "Dobbiamo vincere e convincere giocando un buon match, inutile nascondersi; gli avversari sono pericolosi e hanno qualità, la classifica non rispecchia i loro valori. Dobbiamo ripetere la prova contro l'Albinoleffe, nelle ultime settimane abbiamo avuto prestazioni molto differenti tra di loro.

Nel recupero contro il Sudtirol hanno fatto bene, sono pericolosi in ogni reparto; dobbiamo sfruttare le loro lacune, se giochiamo a ritmo basso ci faranno male; il nostro approccio sarà quello giusto, lo garantisco.

Ripeto, dobbiamo vincere e convincere anche per i nostri tifosi che ci sostengono sempre; nonostante tutto quello che ci è successo siamo stati attaccati alle prime quattro, abbiamo solo sbagliato due approcci alle partite. Se ci assestiamo faremo tanti punti. Saranno assenti Parodi, Rolando e Iezzi squalificato, in dubbio Tintori e Macchioni".