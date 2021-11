La Cavese beffa il Portici al 93esimo col sigillo di Palma

Al Simonetta Lamberti la Cavese batte il Portici e ritrova la vittoria. Un successo sofferto degli aquilotti contro un avversario ostico, superato solo al fotofinish.

Primo tempo equilibrato e avaro di emozioni: la migliore chance è per gli ospiti con Manfrellotti, salva Anatrella. Cavese, come accaduto spesso in stagione, spenta nei primi 45 minuti: Portici concentrato e volenteroso.

Nella ripresa parte forte la Cavese che colpisce la traversa con D'Angelo. Col passare dei minuti la spinta cala di intensità e riemerge l'equilibrio. Qualche chance per Katseris e Manfrellotti ma la gara sembra non sbloccarsi.

Al minuto 92 Allegretti recupera palla e tira, Schaeper para ma Palma si avventa sulla palla e la ribatte in rete mandando in delirio il Lamberti.

Una gara brutta per la Cavese che però raccoglie tre punti preziosissimi, Portici beffato quando ormai sembrava fatta per il pari.

- QUI la cronaca e il tabellino di Cavese-Portici -