Catania-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno in campo alle ore 15 allo stadio "Angelo Massimino" le formazioni di Catania e Foggia, nel match valevole per la 14a giornata del girone C di Serie C.

Rossoneri che dopo la penalizzazione di 4 punti incassata in settimana, scivolano a quota 17 punti in decima posizione a due distanze proprio dai rossoblu noni.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

CATANIA: Sala, Calapai, Ercolani, Monteagudo, Ropolo, Izco, Maldonado, Rosaia, Ceccarelli, Sipos, Russini. All. Baldini

FOGGIA: Alastra, Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Martino, Garofalo, Petermann, Maselli, Tuzzo, Merkaj, Curcio. All. Zeman

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/catania-foggia/373771.html