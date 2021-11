Novara-Casale 4-1, il ciclone Vuthaj si abbatte sui nerostellati

Il Novara lancia un chiaro messaggio al campionato vincendo quattro a uno il big match contro il Casale e scrollandosi di dosso le due sconfitte (una in coppa) contro Pontdonnaz e Sanremese.

Incredibile il ruolino di marcia di Dardan Vuthaj, altri tre gol per il bomber che si porta a quota 14 con ancora quasi la metà del girone d’andata da giocare; esce ridimensionato il Casale che ha il rammarico di non aver mantenuto il vantaggio iniziale e di aver sprecato due occasioni per il due a due.

Vuthaj in tre minuti ribalta il risultato Clima delle grandi occasioni al Piola con almeno 300 tifosi giunti da Casale, i nero stellati partono forte e al 3’ passano in vantaggio con Forte che su cross di Rossini batte senza problemi Raspa. Il Novara non accusa il colpo e attacca subito a testa bassa raggiungendo il pareggio al 9’ con Vuthaj che dopo un batti e ribatti in area segna la dodicesima rete stagionale; azzurri caricati dall’uno a uno, Di Masi per Vuthaj che anticipa la difesa avversaria e segna il due a uno facendo esplodere il Piola. Il Casale dopo un evidente sbandamento rialza la testa, al 20’ Rossini da fuori area colpisce un clamoroso palo, sul prosieguo dell’azione Raspa è miracoloso su Forte. La seconda parte del primo tempo, a differenza della prima, vede le due formazioni affrontarsi prevalentemente a metà campo con nessun spunto di cronaca.

Apoteosi azzurra, Vuthaj si porta a casa il pallone della partita La ripresa parte con il tris del Novara, stavolta è Vaccaro il più lesto a trovare la via della rete, per lui prima marcatura con la maglia azzurra. Gli azzurri vogliono chiuderla, Vuthaj conclude troppo centralmente, Paloschi para; al 20’ il Casale ha la chance di rientrare in partita ma Raspa si oppone con bravura al nuovo entrato Giacchino, gli azzurri rispondono con Tentoni che colpisce bene da fuori area ma non riesce ad angolare la conclusione, Paloschi è attento. C’è tempo per il terzo gol personale di Vuthaj al novantesimo in contropiede, l’Albanese si porta a casa il pallone della partita ed è sempre più il re di Novara.

NOVARA-CASALE 4-1

Marcatori: 3’Forte (C), 9’ e 12’Vuthaj (N), 5’st Vaccaro (N), 44’st Vuthaj (N)

Novara (3-5-2): Raspa; Bonaccorsi, Benassi (13’st Amoabeng), Agostinone; Paglino (45’st Brucoli), Laaribi (45’st Capone), Tentoni, Vaccari (42’st Scariano), Di Masi; Gonzalez (36’st Bortoletti), Vuthaj. A disposizione: Spadini, Bergamelli, Capano, Spina. All. Marchionni

Casale (4-3-3): Paloschi; Gilli (21’st Casella), Gianola, Silvestri, Montenegro; Palermo (21’st Amayah), Perez, Onishchenko (10’st Giacchino); Forte (34’st Ricciardo), Rossini, Candido (10’st Ben Nasr). A disposizione: Cozzella, Juricic, Brevi, Guarino. All. Sesia

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Note: Corner 5-5. Ammoniti Raspa e Benassi per il Novara, Gilli e Montenegro per il Casale. Spettatori 2500ca.