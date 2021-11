Borgosesia-Vado 0-0, nulla di fatto al Comunale

Finisce zero a zero il match valevole per l’undicesima giornata del girone A di Serie D tra Borgosesia e Vado, un punto che tutto sommato va bene ad entrambe le squadre per quanto visto in campo, i padroni di casa recriminano per una rete annullata a fine primo tempo, i liguri per una traversa colpita nella ripresa.

La cronaca Prima fase di match senza troppe emozioni, al 20’ un tiro-cross di Marra non vede nessun compagno pronto alla deviazione, risponde il Vado con una conclusione di Capra alta, al 27’ pericoloso Cattaneo che calcia sull’esterno della rete, al 29’ Gilli para senza troppi patemi un tiro di Lo Bosco. Prima dell’intervallo un episodio dubbio, Omoregbe serve Monteleone sui cui è bravo Colantonio che però non può nulla su Carrara, per l’arbitro è fuorigioco e il punteggio rimane zero a zero.

Il primo tentativo della ripresa è di Aperi, Gilli para; Vado vicino al vantaggio al 60’, il colpo di testa di Lo Bosco colpisce la traversa. Nell’ultimo quarto di partita non succede più nulla e il match termina in parità.