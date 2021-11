Pro Vc-Legnago 0-1, crisi profonda per la Pro

E’ ufficiale, la Pro Vercelli non riesce più a vincere. Nella sfida che doveva assolutamente portare tre punti alla formazione di Scienza le bianche casacche vengono meritatamente sconfitte dal Legnago a cui l’uno a zero sta stretto per quanto visto in campo.

Ora Comi e compagni sono attesi dalle trasferte contro Pergolettese e Padova che possono tracciare uno spartiacque della stagione dei piemontesi.

La cronaca Il Legnago parte ben, al 2’Sgarbi a tu per tu con Valentini manda fuori, al 7’ l’estremo di casa salva con bravura una conclusione ravvicinata di Gomez, al 17’ si vede finalmente la Pro Vercelli con Della Morte, Enzo para senza troppi patemi.

Al 18’ ci prova Emmanuello, Enzo para in angolo; sul successivo corner assist di Comi per Vitale che non inquadra di pochissimo la porta; Scienza deve sostituire Valentini con Tintori; al 31’ Pro vicino al vantaggio, Enzo para un tiro di Vitale, sulla sfera si avventa Comi che non ci arriva di un soffio. Al 33’ punizione di Ciccone, Tintori è attento e respinge la minaccia; al 35’ ospiti pericolosissimi con Gomez che centra la traversa; prima dell’intervallo ci provano ancora Comi ed Emmanuello ma il risultato non cambia e si va al riposo sullo zero a zero.

La ripresa si apre con la rete del Legnago, all’8’ su un errore di Awua gli ospiti recuperano palla con Gomez che lancia Sgarbi che supera Cristini e batte Tintori; la Pro ha l’occasione per pareggiare al 23’ con Emmanuello e Rizzo ma i loro tentativi vengono murati dalla difesa avversaria. Il Legnago è pericoloso in contropiede, al 28’ Ciccone calcia di poco a lato, alla mezzora viene annullata una rete a Gomez per un dubbio fuorigioco. La Pro non fa nulla per provare a pareggiare il match, al novantesimo viene espulso Cristini per il secondo cartellino giallo ricevuto, all’ultimo minuto di recupero Contini centra il palo da posizione defilata.