Serie D, il Novara spaventa il campionato

Tanti spunti di interesse arrivano dall’undicesima giornata del girone A di Serie D che ha visto il Chieri rimanere in vetta nonostante il deludente pareggio zero a zero contro la Caronnese tra le mura amiche.

Bene il Novara che si aggiudica il big match contro il Casale, lo svantaggio non scompone gli azzurri trascinati da un indemoniato Vuthaj che con la tripletta di ieri si porta a quattordici gol in undici partite; stecca il Derthona che a sorpresa perde il derby piemontese contro il Fossano, bene invece la Sanremese che passa ad Asti e si avvicina al gruppo di testa.

Due i pareggi di giornata, anche Borgosesia-Vado finisce zero a zero, granata fermati dopo tre vittorie di fila; sei gol tra Ligorna e Bra nel match più divertente di giornata, in evidenza l’attaccante ospite Alfiero autore di una doppietta. Bene l’RG Ticino che conquista la seconda vittoria consecutiva, un gol di Napoli permette ai novaresi di passare ad Imperia, di misura anche il successo del Varese che batte il Sestri Levante che rimane nelle zone basse della classifica.

Negli ultimi due incontri di giornata cade il Gozzano in casa contro il Pontdonnaz, è Forcini l’uomo della partita con due gol che rendono inutile la marcatura di Cominetti; vince la Lavagnese per due a uno in casa contro il Saluzzo, Lombardi e Croci i marcatori dei Liguri, il rigore di Lewandoski non basta agli ospiti.

Risultati e classifica di giornata