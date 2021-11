Scienza: “Sono il responsabile, sono mancate prestazione e reazione"

E’ un ambiente scosso quello della Pro Vercelli dopo la sconfitta inaspettata e gravissima in casa contro il Legnano, il tecnico Scienza è deluso per uno stop che non ci sta: “Dopo una brutta partenza abbiamo costruito qualche occasione, nella ripresa siamo andati sotto per un nostro errore e non c’è stata reazione da parte nostra; qualcosa ho sbagliato, ho parlato con la società della brutta prestazione odierna, non del resto.

Siamo tutti arrabbiati, giocatori, allenatore e tifosi, il secondo tempo di oggi è stato davvero troppo brutto, devo trovare delle soluzioni, il resto non mi interessa; a mezzora dalla fine non possiamo smettere di giocare, siamo stati troppo brutti per essere veri e per essere la Pro Vercelli.

Siamo discontinui, stiamo facendo male e ci stiamo allontanando dalla vetta, se penso a certe buone gare che abbiamo fatto non riesco a spiegarmelo; mi dà fastidio la prestazione più che il risultato, sono il primo responsabile.

Condivido le critiche che sto ricevendo, è mancata una reazione e questo mi dà fastidio, il responsabile sono io non i ragazzi. Il percorso dell’ultimo mese è stato brutto, chiedo scusa ai tifosi che di hanno dato addosso dopo il gol ma che quando abbiamo fatto qualcosa di buona ci hanno sempre aiutato”.