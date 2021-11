Benevento. Parte la promo "Tutti insieme al Vigorito": info e costi

Il Benevento Calcio, in previsione delle prossime tre gare casalinghe (Benevento-Reggina del 27 novembre, Benevento-Pordenone del 4 dicembre e Benevento-Monza del 19 dicembre) ha ritenuto di promuovere l’acquisto congiunto dei relativi tagliandi d’ingresso allo stadio “C. Vigorito”.

In particolare, da mercoledì 17 a venerdì 26 novembre gli interessati, usufruendo della promozione "TUTTI INSIEME AL VIGORITO", potranno acquistare i biglietti per le tre gare in unica soluzione.

Tale iniziativa prevede ulteriori agevolazioni per le donne, i residenti in provincia di Benevento, gli Over 65, gli Under 12 e i giovani fino ai 25 anni di età.

Sarà possibile acquistare i tagliandi a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 17 novembre 2021, fino alle ore 23.59 di venerdì 26 novembre 2021, sulla piattaforma di Ticketone al link sport.ticktone.it nonché nelle ricevitorie autorizzate.

Le agevolazioni riservate alle donne ed ai residenti in provincia di Benevento saranno disponibili solo ed esclusivamente presso i botteghini dello Stadio Ciro Vigorito e presso le ricevitorie autorizzate, previa esibizione di autocertificazione di residenza e documento di riconoscimento in corso di validità.

I titoli di ingresso potranno essere rilasciati sia in formato cartaceo che digitale (caricamento su fidelity card).

Le promo non sono cumulabili e non è previsto il cambio nominativo.

FREE ENTRY UNDER 14

La promo è sospesa fino a nuove comunicazioni.

BOTTEGHINI STADIO CIRO VIGORITO

I botteghini dello stadio "Ciro Vigorito" saranno aperti al pubblico a partire dal giorno 17 novembre e fino al 26 novembre, dal martedì al sabato, dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30Si precisa, altresì, che gli stessi saranno chiusi al pubblico il giorno della gara.

-Di seguito i prezzi della promo:

SETTORE PREZZO CURVA SUD 17€ CURVA NORD 17€ DISTINTI 20€ TRIBUNA INFERIORE 24€ TRIBUNA SUPERIORE 27€ TRIBUNA CENTRALE 50€

Residenti in provincia, Over 65 e giovani dai 13 ai 25 anni:

SETTORE PREZZO CURVA SUD 14€ CURVA NORD 14€ DISTINTI 16€ TRIBUNA INFERIORE 20€ TRIBUNA SUPERIORE 22€ TRIBUNA CENTRALE 50€

-Donna e Under12 :