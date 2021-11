Picerno, definito il nuovo staff tecnico Presentato Colucci

Dopo la presentazione in tarda mattinata del nuovo allenatore del Picerno Leonardo Colucci, è stato ufficializzato il nuovo staff tecnico. Le new entry sono: Pier Luca Cincione (Allenatore in Seconda), Giuseppe Montanaro (Collaboratore Tecnico) e Claudio Capacchione (Preparatore Atletico), Restano nello staff Antonio Clementelli (Preparatore dei Portieri) e Ivano Radice (Preparatore Atletico).