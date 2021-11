Gladiator 1924. Respinte le dimissioni di Martino, pronti nuovi arrivi

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi di aver respinto le dimissioni del tecnico Alessio Martino che oggi dirigerà regolarmente gli allenamenti allo stadio ‘Piccirillo’. Con lui tornano il suo vice La Greca, il preparatore atletico Rea e quello dei portieri Pica nonché il collaboratore De Rosa.

Visti i numerosi infortuni la società è pronta a dicembre ad intervenire sul mercato con l’obiettivo di uscire quanto prima dalla zona critica di classifica.

In bocca a lupo al tecnico Martino con la convizione di fare punti nelle prossime gare. Chiediamo a tutti di stare vicini alla squadra e alla societá in questo momento critico per un bene comune.

Ufficio Stampa Gladiator 1924