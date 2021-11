Serie B. Classifica degli stipendi: Parma primo, Benevento sul podio

Come riportato dall'esperto, Nicola Binda, su "La Gazzetta dello Sport", la crisi economica legata alla pandemia parrebbe non aver colpito la nostra Serie B. Sono aumentati sia il numero di calciatori tesserati che gli stipendi percepiti (+21% per la parte fissa e +26% per quella variabile). Solo tre club hanno tagliato il monte ingaggi in modo significativo: Spal, Lecce e Ascoli.

In generale il range del monte stipendi della singola società varia tra i 32.5 milioni del Parma ai 3.1 del Cittadella. Inoltre si può affermare che chi spende di più non necessariamente ottiene risultati migliori: Brescia e Lecce, prima e seconda in classifica, hanno un monte ingaggi di 11.6 milioni di euro mentre il Parma è solo al 14° posto. Questa la classifica per monte ingaggi: