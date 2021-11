Campobasso-Foggia affidata a Panettella di Gallarate

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali delle gare valevoli per la quindicesima giornata di Serie C. L’attesa sfida del Girone C tra Campobasso e Foggia è stata affidata al signor Claudio Panettella della sezione di Gallarate, che sarà coadiuvato dai signori Francesco Cortese di Palermo e Franck Loic Nana Tchato di Aprilia. Il quarto uomo sarà invece il signor Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido.

Nativo di Bari, da qualche anno è iscritto alla sezione di Gallarate dove si è trasferito per motivi di lavoro. Questa, per il fischietto barese, è la quarta stagione alla CAN C dove finora ha diretto 43 gare di campionato. Quella del Nuovo Romagnoli sarà la nona presenza stagionale. Non ha mai diretto i rossoneri mentre vanta due precedenti con i molisani entrambi in serie D ed entrambi al Nuovo Romagnoli.

Campobasso-Castelfidardo 0-0 del 6 marzo 2016 e Campobasso-Chieti 3-0 del 20 novembre 2016.