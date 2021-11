Campobasso-Foggia: prevendita da domani. Giovedì l’ok per gli ospiti?

Il Campobasso comunica che da domani è possibile acquistare i tagliandi per la gara di domenica 21 novembre tra i rossoblù di Cudini e il Foggia di Zeman in programma allo stadio Nuovo Romagnoli. L’acquisto è consentito solo ai tifosi locali nei consueti punti vendita dislocati nella regione. Per i tifosi pugliesi bisognerà attendere le decisioni del GOS che si riunirà giovedì. In caso di esito positivo ai tifosi rossoneri saranno messi a disposizione circa 500 tagliandi.

Per i tifosi rossoblù i tagliandi saranno disponibili presso i seguenti punti vendita:

Campobasso:

Campobasso Store c.so Vittorio Emanuele

Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe)

Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T)

Vinchiaturo:

4 Via Nove – C/da Monteverde, 4

Bojano: Matese Servizi – La nuova posta (corso Amatuzio 32)

Riccia: Moffa viaggi (via Garibaldi)

Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48)

Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A)

PROMOZIONE

Formula promo: acquisto di due gare consecutive Foggia del 21 Novembre // Virtus Francavilla del 27 Novembre

Listino PROMO CURVA NORD:

N.2 gare: Euro 20,00 + 2,00 Euro di prevendita al posto di 30,00 Euro Biglietti interi

Ridotto donne: Euro 15,00 + 2,00 Euro di prevendita al posto di Euro 20,00

Under 14 – Euro 10,00 + 2,00 Euro di prevendita

TRIBUNA INFERIORE:

N.2 gare: Euro 30,00 + 2,00 Euro di prevendita al posto di 40,00 Euro Biglietti interi

Ridotto donne: Euro 15,00 + 2,00 Euro di prevendita al posto di Euro 20,00

Under 14 – Euro 10,00 + 2,00 Euro di prevendita

TRIBUNA LATERALE NORD E SUD:

N.2 gare: Euro 60,00 + 2,00 Euro di prevendita al posto di 70,00 Euro Biglietti interi

TRIBUNA CENTRALE:

N.2 gare: Euro 80,00 + 2,00 Euro di prevendita al posto di 100,00 Euro Biglietti interi

CHI NON VUOLE USUFRUIRE DELLA PROMO PUO’ ACQUISTARE IL BIGLIETTO SINGOLO PER GARA AL LISTINO IN CORSO:

Prezzi INTERI

– TRIBUNA CENTRALE € 50,00 più € 2,00 di prevendita;

– TRIBUNA LATERALE € 35,00 più € 2,00 di prevendita;

– TRIBUNA INFERIORE € 20,00 più € 2,00 di prevendita;

– CURVA NORD SUPERIORE ED INFERIORE € 15,00 più €1,50 di prevendita;

– CURVA SUD SETTORE OSPITI € 15,00 più € 1,50 di prevendita.

RIDOTTI per Curva Nord e Tribuna Inferiore: DONNE 10€ più d.p. BAMBINI/E dai 5 ai 14 anni compiuti (accompagnati) 5€ più d.p.

Ingresso gratuito per bambini/e fino a 4 anni.

Si precisa che per l’acquisto dei tagliandi riservati ai tifosi locali non è necessaria la Wolf Card né presso i punti di vendita fisici né online.

SETTORE OSPITI

Apertura prevendita settore ospiti ed ON LINE solo dopo il GOS di Giovedi 18.

PARCHEGGI

I cancelli verranno aperti alle ore 15.30. Si consiglia di arrivare in anticipo in zona stadio per facilitare le operazioni di filtraggio ed evitare assembramenti. L’ingresso dei tifosi diretti in Curva Nord avverrà esclusivamente dall’ingresso lato settore distinti. Il varco adiacente il settore tribuna non sarà più utilizzato per l’accesso alla Curva Nord. Il parcheggio antistante i Distinti (zona Antistadio ACLI) sarà aperto per la sosta delle auto di chiunque sia diretto in Curva Nord. Anche l’ingresso disabili avverrà nello stesse modalità.

Gli ingressi Tribuna rimarranno invariati.

Green pass L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso soltanto a chi è in possesso di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di una dose da almeno 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti). Si specifica che anche in caso di tampone molecolare effettuato 48 ore prima della gara è necessario esibire il Green Pass provvisorio automaticamente generato. Non sarà consentito l’accesso nel caso di esibizione del solo tampone negativo. La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso. Si sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione. che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Il controllo del QR CODE sarà svolto tramite l’app VerificaC19.

Norme anticovid Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo. Si ricorda di: utilizzare sempre i dispositivi di protezione e igienizzarsi le mani occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto; rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altro; esibire ai controlli il biglietto d’ingresso, il documento d’identità e il green pass e agevolare la misurazione della temperatura. Verrà inibito l’accesso ai tifosi con temperatura superiore ai 37,5°.

Materiale per coreografie Sarà consentito introdurre allo stadio striscioni, bandiere o altro materiale per coreografie solo se preventivamente autorizzato dal Gos. Le richieste vanno inoltrate alla Questura di Campobasso.

Accesso disabili I disabili al 100% possono chiedere accredito documentando la propria invalidità (insieme al documento d’identità proprio e dell’accompagnatore) via mail all’indirizzo accrediti@sscittadicampobasso.it. Per entrambi è previsto l’ingresso gratuito.

Gli invalidi al 100% potranno accedere al settore loro riservato (tribuna inferiore) fino a esaurimento delle postazioni disponibili. Gli interessati, come detto, dovranno inviare richiesta, corredata della relativa certificazione medica, entro il giovedì antecedente la gara all’indirizzo accrediti@sscittadicampobasso.it. Nella richiesta dovranno essere indicate le generalità complete del richiedente accredito e dell’eventuale accompagnatore.

In caso di accoglimento dell’istanza l’interessato riceverà via mail il titolo d’ingresso con il quale potrà accedere all’impianto attraverso il varco dedicato situato nei pressi del settore curva nord.