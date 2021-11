Marcatori D, Vuthaj tocca quota 14

Sta diventando monotono l’articolo settimanale sulla classifica marcatori del girone A di Serie D, vorremmo parlare di altri attaccanti ma ogni settimana Dardan Vuthaj aggiorna i suoi record, nel derby contro il Casale la tripletta lo porta a quota 14 in 12 partite, va in gol da nove partite consecutive e ribadiamo che solo contro il Borgosesia non è riuscito a trovare la via della rete.

Dietro Alfiero non molla, il bomber del Bra con la doppietta sul campo del Ligorna raggiunge la doppia cifra, un risultato notevole e che in qualunque altra annata gli sarebbe valsa la prima posizione; sul terzo gradito del podio la coppia formata da Forte del Casale e Lombardi della Lavagnese entrambi a segno.

In evidenza Alex Forcini del Pontdonnaz, le sue prime due reti stagionali valgono tre punti importantissimi dei suoi a Gozzano e assumono ancor maggior valore perché fatti contro la migliore difesa del campionato (i novaresi hanno subito solo 7 reti).

La classifica marcatori completa