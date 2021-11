Benevento. Lapadula ancora in gol col Perù: Qatar '22 si avvicina

Il Perù del C.t. Gareca ha superato, in trasferta, il Venezuela per 2-1: in gol sono andati l'attaccante del Benevento, Gianluca Lapadula, e Cueva per la nazionale blanquirroja.

Il Perù è ora al quarto posto del gruppo sudamericano, alle spalle di Brasile, Argentina ed Ecuador, già qualificate, ed in coabitazione con la Colombia, che sarà la prossima avversaria di Lapadula e compagni nel match in programma per la fine di gennaio. Una partita che sarà decisiva per la qualificazione diretta a Qatar '22: la quarta del gruppo, infatti, sarà ammessa direttamente mentre la quinta dovrà eventualmente passare per i play-off.