Sono dieci i giocatori squalificati per quanto riguarda il girone A di Serie C tutti per un turno, vediamo il dettaglio:

Una giornata

Ligi (Triestina), Pierozzi (Pro Patria), Fiorini (Fiorenzuola), Cristini (Pro Vercelli), Galeotafiore (Seregno), Lambrughi (Pergolettese), Saltarelli (Albinoleffe), Saporetti (Pro Patria), Arini (Pergolettese), Mazzarani (Pro Sesto)