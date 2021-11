Gelbison-Cavese, al via la prevendita: invertiti i settori al "Morra"

Da domani, giovedì 18 novembre alle ore 10, inizierà la prevendita dei biglietti per la gara della dodicesima Giornata di Campionato di Serie D – Girone I tra Gelbison e Cavese in programma domenica 21 novembre allo stadio “Morra” (fischio di inizio ore 14.30).La vendita ha come riferimento il Decreto Legge che prevede la capienza dello stadio al 75% in Zona Bianca.

✅Considerato l’alto numero di tifosi della squadra ospite che arriverà al Morra, l’Asd Gelbison ha deciso di invertire i settori, al fine di rendere possibile la collocazione dei tifosi della Cavese nel settore locali dove é possibile ospitare un maggior numero di persone. Per l’occasione, i tifosi locali saranno disposti presso il settore ovest solitamente riservato agli ospiti.

✅La richiesta è stata inviata per conoscenza anche agli organi di governo del territorio interessati, alle forze dell’ordine.

Fino a domenica i tagliandi si potranno acquistare online sul sito www.postoriservato.it.

✅Per la Cavese già da oggi é possibile acquistare i tagliandi della tribuna est (n. 490 posti) al costo di euro 11,50 (commissioni comprese) anche presso la Cartoleria Tirrena a Cava de' Tirreni e attraverso il circuito Postoriservato.it.

✅Per i tifosi della Gelbison domani la prevendita sarà aperta anche presso la sede societaria Stadio Morra (via Campo Sportivo ) con i seguenti orari: domani mattina dalle 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. Stesso orari per la giornata di sabato. Domenica fino alle 12.

COSTO BIGLIETTI ACQUISTATI IN SEDE :

- € 10,00 per tutti i settori

I bambini da 0 a 7 anni accompagnati dai genitori entreranno gratis (senza posto a sedere).

OBBLIGO GREEN PASS

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass Covid-19 (avvenuta vaccinazione di una dose da almeno 15 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti). La certificazione verde Covid-19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, in formato cartacea o digitale, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso.La società Gelbison sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione - come l’autocertificazione - che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.