Mariglianese: rinforzo in attacco da oltre cento gol in Serie D

La U.S.Mariglianese comunica ai propri tifosi ed agli organi di informazione di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Arcangelo Ragosta.

Classe '86, Arcangelo è un esterno offensivo con un importante carriera alle spalle. 300 le presenze in serie D, oltre 100 le reti siglate.

Partito dall'Avellino, con cui ha esordito anche in Serie B, ha poi calcato palcoscenici importanti, passando per piazze di assoluto rilievo, come Giugliano, Avellino, Cavese, Sarnese, AZ Picerno, Frattese, ACR Messina e Polisportiva Santa Maria e Puteolana. Un calciatore duttile e di qualità che va ad arricchire l’organico di mister Luigi Sanchez.