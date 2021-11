Cavese, Viscomi:"Per vincere il campionato servono fame ed equilibrio"

Ospite della seconda puntata di Casa Aquilotti, il difensore della Cavese Viscomi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"L'esultanza di domenica è stata un'emozione indescrivibile, a maggior ragione sotto i nostri tifosi in un giorno speciale per loro e per tutti noi"

"Per vincere un campionato devono combaciare tanti fattori. Serve la fame, la voglia di sacrificarsi e di mettere il bene comune prima dell'io. Importante avere equilibrio in piazze importanti dove c'è l'obbligo di vincere. Bisogna lavorare con la voglia di non fermarsi mai".