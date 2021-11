Potenza, alcuni calciatori oggi in visita nel reparto di neonatologia

Oggi, in occasione della giornata mondiale della prematurità, che ricorre ogni 17 novembre, una delegazione di giocatori del Potenza, ha fatto visita al reparto di neonatologia complessa e di terapia intensiva neonatale, dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo”, di Potenza, per donare una maglia rossoblù al personale sanitario, come simbolo di gratitudine per il lavoro svolto, e per portare la vicinanza della società alle famiglie dei bambini nati prematuri. Per il Potenza erano presenti il capitano, Giuseppe Coccia oltre a Francesco Salvemini, Enrico Zampa, Manuel Ricci, Niccolò Gigli, ed al team manager, Giuseppe Lolaico. La maglia con il numero , è stata consegnata da Coccia, alla direttrice dell’Unità di neonatologia complessa e di terapia intensiva neonatale, la dottoressa Simona Pesce. “Sono dei piccoli guerrieri che lottano sin da subito per la vita”, ha definito i suoi pazienti la direttrice Pesce. Un ringraziamento speciale all’encomiabile lavoro svolto dal perorale del reparto è stato fatto dai calciatori del Potenza.

Per il presidente Salvatore Caiata “prendersi cura dei bambini è il più grande gesto di amore e di solidarietà che si possa fare. Apprezziamo il coraggio di questi medici che, quotidianamente, sono costretti a dover prendere scelte determinanti per la vita dei loro fragili pazienti”.

Una maglia rossoblù, da oggi, sarà presente nel reparto come simbolo di forza, coraggio e determinazione, la stessa che dovranno mettere “in campo” i piccoli ospiti, per vincere la loro prima e più importante partita con la vita.