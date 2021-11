Serie D - Girone F: squalificati in sette, tutti per un turno

Sono sette i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare della 9ª giornata, tutti per un turno. Fermato per una giornata anche l'allenatore della Vastese Fulvio D'Adderio che non potrà guidare i suoi ragazzi nella trasferta di Pineto.

Le decisioni del giudice sportivo:

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D'ADDERIO SALVO FULVIO (VASTESE CALCIO 1902)

Per doppia ammonizione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GIGLI ABEL (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

MARIANESCHI FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

RIPA FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

EL OUAZNI BADREDDIN (FOOTBALL CLUB MATESE)

LORENZONI FILIPPO (SAMBENEDETTESE SRL)

SANNIPOLI DANIEL (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

RICCIO ANTONIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

DE MEIO VINCENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

SALVATORI DAVIDE (NERETO CALCIO)

ALBONI LORENZO (SAMBENEDETTESE SRL)

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

ACUNZO DIEGO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

ESPOSITO VITTORIO (ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

ZANOLLA ALESSANDRO (ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

ROSANIA DANIELE (APRILIA RACING CLUB SRL)

FORGIONE COSIMO (ATLETICO TERME FIUGGI)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

CARDELLA FEDERICO (PINETO CALCIO)

MESISCA GIANMARCO (PINETO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

TERRENZIO FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

VERNA CRISTIANO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMATO GIUSEPPE (SAMBENEDETTESE SRL)

NONNI LEONARDO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

STRANO EMANUELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

DISTASIO DAVIDE (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

LIKAXHIU MATEO (ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

TOMAS LUKA (ATLETICO TERME FIUGGI)

TURZO GUERINO (ATLETICO TERME FIUGGI)

PIETRANTONIO MANFREDO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

PIETANESI LORENZO (NERETO CALCIO)

SANTANGELO ANDREA (NERETO CALCIO)

BARLAFANTE FEDERICO (PINETO CALCIO)

MINNOZZI MATTEO (PINETO CALCIO)

SENSI MATTEO (PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

PACCIARDI FEDERICO (RECANATESE A.S.D.)

AMORUSO ALESSIO (SAMBENEDETTESE SRL)

DE SANTIS ALESSANDRO (SAMBENEDETTESE SRL)

SVARUPS KASPARS (SAMBENEDETTESE SRL)

TORTELLI PAOLO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

DIALLO IBRAHIMA (VASTESE CALCIO 1900)