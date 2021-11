Benevento. Contro il Pisa non ci sarà la sfida dei bomber

Mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, si gode l'ottimo stato di forma di Gianluca Lapadula: la punta della Strega, infatti, a suon di gol e ottime prestazioni sta contribuendo al sogno Mondiale del Perù. Il tecnico dei giallorossi spera che questo stato di grazia possa continuare anche domenica sera nella gara in casa del Pisa.

Un match nel quale, però, non ci sarà la sfida tra i bomber delle due squadre: se Caserta, infatti, potrà contare su Lapadula, pur se rientrato dalle fatiche con la nazionale, mister D'Angelo, allenatore dei toscani, non potrà fare affidamento sul Lorenzo Lucca, rivelazione di questo campionato di Serie B. L'attaccante dell'Under 21, infatti, così come i suoi compagni Nagy e Toure, non sarà disponibile causa squalifica.

Al posto di Lucca, D'Angelo dovrebbe optare per l'utilizzo di Masucci anche se non è da escludere l'avanzamento dell'israeliano Cohen come "falso nueve".

Foto: profilo Instagram Lorenzo Lucca