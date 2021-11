Potenza, potrebbe aggregarsi l'esterno Blaze Si ripropone la Sbm

Potrebbe aggregarsi al Potenza in giornata Allan Blaze. L'esterno sinistro francese, 27 anni, è attualmente svincolato, ha giocato per tre anni a Rende e nell'ultima stagione ha militato nella Pro Vercelli. E' una conoscenza di Trocini per l'esperienza vissuta in Calabria e potrebbe tornare utile in un ruolo dove Sepe per ora non ha sostituti. Intanto ieri mattina si è riproposta la Sbm attraverso Luigi Lauro. La società milanese ha incontrato l'associazione "Potenza 1919" nello studio notarile Zotta nella mattinata di ieri e la proposta è uguale a quella estiva, ossia due milioni di euro comprensivi la massima debitoria e i costi di gestione.