C'è l'ok del GOS. Il Foggia a Campobasso accompagnato da 491 tifosi

E' arrivato il tanto sospirato ok da parte del GOS che ha dato parere favorevole alla presenza dei tifosi rossoneri. 491 quelli che potranno seguire i satanelli nella curva sud della stadio Nuovo Romagnoli.

La prevendita è cominciata alle 14:00 di oggi e terminerà alle ore 19:00 di sabato 20 novembre. I tagliandi possono essere acquistati solo dai possessori della Fidelity Card esclusivamente presso il punto vendita SERVICE.COM – Viale Ofanto, 357/359/361 – Foggia – Tel: +39 0881 687272.

Per quanto concerne le notizie dal campo, problemi di formazione per l'allenatore di casa Cudini che oltre a Bontà, squalificato, e a Menna, operato qualche settimana fa a Villa Stuart, è alle prese con gli infortuni di Candellori, Magri, Di Francesco. Tenkorang non è al meglio per problemi al ginocchio.

La probabile formazione dei molisani potrebbe essere questa: Raccichini, Fabriani, Pace (Vanzan), Ladu, Sbardella, Dalmazzi, Tenkorang, Giunta, Rossetti, Liguori (Emmauso), Vitali.