Pisa-Benevento sarà ricca di emozioni per i betting analyst

Il campionato di Serie B continua ad essere molto equilibrato e basta una vittoria per passare dalle zone basse della classifica a quelle alte o una sconfitta per compiere il percorso inverso.

Il Pisa e il Benevento, prossime avversarie in campionato, sono divise da soli 3 punti, entrambe non distanti dalla capolista Brescia ed entrambe reduci da risultati non positivi. Per i betting analyst di 888sport.it, nel match dell'"Anconetani", ad essere favoriti, seppur di poco, sono i giallorossi di mister Caserta con il "2" quotato a 2,60 mentre il successo dei padroni i casa è dato a 2,70. Alta la quota dell'"X", dato a 3,25.

Gli stessi analisti prevedono una partita ricca di emozioni: il "Goal" è quotato a 1,52 a differenza del "NoGoal" che vale 2,40 volte la posta. Anche l'"Over", dato a 1,70, è più probabile dell'"Under", proposto a 2,08.