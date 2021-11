Salernitana-Samp: out Strandberg, dubbio Yoshida. D'Aversa a rischio

Tante assenze e diversi ballottaggi per la gara di domenica tra Salernitana e Sampdoria.

Qui Salernitana - Colantuono conferma il 4-3-1-2 e riavrà a disposizione a pieno regime Lassana Coulibaly che dovrebbe essere titolare. In difesa Gagliolo sostituirà Strandberg. A centrocampo Schiavone e Kastanos si giocano una maglia; in attacco ballottaggio Djuric-Simy per affiancare Bonazzoli.

Qui Sampdoria - Gara da dentro o fuori per D'Aversa che si gioca la panchina a Salerno: l'ennesimo risultato negativo potrebbe dare il via alla svolta tecnica. Possibile una formazione più offensiva: 4-3-3 con Caputo, Quagliarella e Gabbiadini dal primo minuto, con Candreva mezz'ala. In difesa dubbio Yoshida: se il giapponese non recupererà, spazio a Dragusin. Poche scelte a centrocampo: non ci saranno lo squalificato Silva e gli infortunati Askildsen e Daamsgard.