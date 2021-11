Gelbison-Cavese: big match nel segno degli ex. Analisi e curiosità

Big match in programma domenica al "Morra" di Vallo della Lucania. Sarà una sfida ricca di emozioni tra Gelbison e Cavese, prima contro terza del girone I.

GARA TRA EX - Sfida tra tanti ex: sulla panchina dei metelliani siede Ferazzoli che lo scorso anno ha guidato la Gelbison al terzo posto e alla finale playoff; su quella rossoblù c’è Esposito che da giocatore ha vestito la maglia della Cavese. Diversi ex anche in campo: Oggiano, Uliano, D'Angelo, Maiorano (squalificato).

MODULO - Con tutta probabilità entrambe le formazioni si schieraranno con lo stesso modulo: il 3-5-2.

ASSENZE – Nella Gelbison non ci saranno Mautone, Pipola e Di Fiore. Potrebbe recuperare l’attaccante Khoris. Nella Cavese out gli squalificati Kosovan e Maiorano, da verificare le condizioni del capitano Altobello e di Konè.

PARTITA DA UNDER – Sono le due migliori difese del campionato: 4 gol subiti dalla Gelbison, 5 dalla Cavese.

FATTORE CAMPO – La Gelbison al Morra ha conquistato 13 dei 15 punti disponibili; la Cavese fuori casa ha vinto solo 2 gare su 5.