Potenza, in omaggio 500 biglietti per ragazzi e ragazze fino a 18 anni

In occasione della partita tra Potenza e Monopoli in programma domenica 21 allo stadio “A. Viviani” (inizio ore 17.30), la società rossoblu mette a disposizione 500 biglietti gratuiti per il settore Curva a ragazzi e ragazze fino a 18 anni. “Questa iniziativa – ha spiegato il presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata – la proponiamo all’indomani della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza per regalare ai nostri giovani un momento di spensieratezza, di sport e di felicità più che mai necessario in un periodo ancora così delicato e condizionato dalla pandemia”. I biglietti gratuiti si potranno ritirare da domani, presso la sede della Società in via N. Sauro 124 a Potenza e domenica presso il botteghino dello stadio “Viviani”.

Ufficio Stampa Potenza Calcio