Pisa. D'Angelo: "Benevento squadra forte, puntiamo sulla difesa"

Mister Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, ha parlato ai giornalisti in vista del match casalingo di domani sera contro il Benevento. Queste le parole del tecnico dei toscani:

"Oltre agli squalificati va valutato l'utilizzo di De Vitis: per lui decideremo domani perché non si è allenato molto con la squadra.

Il Benevento è molto forte, è una retrocessa e ha tenuto quasi tutta la rosa dello scorso anno.

Non vinciamo da un pò ma bisogna anche analizzare le motivazioni delle sconfitte. Le prestazioni sono sempre state buone, un paio di volte abbiamo preso gol al 90' o siamo stati penalizzati dalle espulsioni come nell'ultima partita nella quale stavamo giocando meglio del Cittadella. Anche in 10 potevamo fare punti ma poi sono arrivati gli altri due rossi.

Io bado sempre alla prestazione ma se vincessimo giocando male mi prenderei comunque i tre punti. A centrocampo, al netto delle assenze, giocheremo comunque a tre come da inizio stagione.

Contro il Cittadella abbiamo fatto un errore di posizionamento in occasione del primo gol ma comunque la nostra fase difensiva resta buona. Nonostante l'inferiorità numerica, negli ultimi 35' di gara non abbiamo subito tiri in porta. E' la difesa il nostro cardine.

Nel calcio non c'è memoria. Ad inizio stagione si diceva che il Pisa aveva cambiato molto, aveva preso tanti giovani e che avrebbe avuto davanti un campionato molto difficile. Ora c'è sorpresa se non siamo più primi. Non siamo noi la squadra ammazza-campionato.

Le aspettative di inizio campionato, visti i risultati avuti, sono state ribaltate. Sulla carta il campionato devono vincerlo altre squadre ma noi ci giocheremo le nostre possibilità. Pensiamo una gara alla volta a cominciare da quella di domani. Viste le squalifiche e gli infortuni, tutti avranno la propria occasione.

Cohen sta bene e potrebbe partire dall'inizio. Se non dovesse far parte dei titolari sarà per scelta tecnica. Sibili è un grande colpo ed è cresciuto tanto: sono stati bravi i nostri scout a scovarlo. Anche Di Quinzio e Cisco avranno il giusto spazio".