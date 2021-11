Turris, pres. Colantonio predica umiltà: "Tutti con i piedi per terra"

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per la gara Virtus-Francavilla-Turris, valida per la 15esima giornata del campionato di Lega Pro, in programma domenica 21 novembre (ore 16) al “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana

Non recupera Ghislandi a seguito del trauma contusivo alla caviglia sinistra riportato nel corso dell’ultima gara. Ancora out Longo (graduale recupero dalla tallonite), non convocato insieme agli indisponibili Lame e Nunziante ed allo squalificato Manzi

Nell’immediata vigilia della partenza per il ritiro pre-partita in terra pugliese, interviene il presidente Antonio Colantonio: “Mi aspetto di vedere a Francavilla una squadra che, alla qualità di gioco, abbini sempre la giusta concentrazione e la giusta umiltà. La realtà Turris sta oggettivamente attraversando un percorso di crescita su più livelli, ma invito sempre tutti a restare con i piedi per terra, senza perdere di vista l’obiettivo primario che resta il mantenimento della categoria. I complimenti che la Turris sta meritando di ricevere dagli addetti ai lavori di tutta Italia fanno certamente piacere e gratificano l’operato societario e tecnico, ma in questo campionato il rischio di brusche ricadute e contraccolpi è sempre dietro l’angolo”.

La conferenza pre-gara del tecnico Caneo, come di consueto, sarà invece trasmessa sui canali ufficiali del club.

Segue l’elenco completo dei 22 calciatori convocati per la trasferta di Francavilla.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Pavone, Santaniello, Sartore.

Ufficio stampa Turris Calcio