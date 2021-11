Benevento. Caserta ne convoca 24 per il Pisa: un rientro e due assenti

Mister Caserta ha diramato, al termine della seduta matuttina d'allenamento, la lista dei 24 giocatori convocati per il match di domenica sera contro il Pisa di mister Luca D'Angelo. Come già annunciato dal tecnico giallorosso nella conferenza stampa di oggi, rientra Paleari dopo l'infortunio e si riprende il posto tra i pali; non ci sono Glik, che sconta la prima delle tre giornate di squalifica, e Basit. Questo l'elenco dei calciatori disponibili:

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 18 Foulon Daam, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian Diego, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 25 Sau Marco, 24 Viviani Mattia, 14 Vogliacco Alessandro, 10 Vokic Dejan.