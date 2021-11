Caronnese-Novara, Marchionni ne convoca 24

Sono 24 i giocatori convocati da Marchionni per la sfida odierna tra Caronnese e Novara, il tecnico deve rinunciare a Gonzalez per un affaticamento muscolare, dovrebbe essere della partita Bergamelli, out Benassi infortunatosi contro il Casale.

Portieri: 1 Raspa, 22 Spadini, 12 Palano

Difensori: 13 Agostinone, 35 Amoabeng, 3 Bergamelli, 5 Bonaccorsi, 33 Manti, 31 Strumbo, 14 Vimercati

Centrocampisti: 21 Bortoletti, 10 Capano, 17 Capone, 6 Di Masi, 21 Laaribi, 29 Muhaxheri, 32 Paglino, 25 Scariano, 7 Tentoni, 28 Vaccari

Attaccanti: 30 Brucoli, 23 Pereira, 11 Spina, 9 Vuthaj