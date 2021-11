Gelbison-Cavese 2-1: finale al cardiopalma, decide l'ex Uliano

Allo stadio Morra di Vallo della Lucania la Gelbison ha superato la Cavese per 2 a 1 nel big match del girone I di Serie D.

Vittoria meritata della squadra di Esposito che comanda il gioco per larghi tratti e crea tante occasioni da gol soprattutto nel primo tempo. Cavese spenta che non è mai riuscita realmente a reagire allo svantaggio e, pur trovando, un inaspettato pari al minuto 85 non riesce poi a resistere agli ultimi assalti della capolista.

Una gara che dimostra ancor di più la forza della Gelbison che si impone nettamente su una delle maggiori accreditate alla vittoria finale. Tanta rabbia e amarezza per la Cavese che non riesce a curare il mal di trasferta e scivola a -8 dalla vetta. La panchina di Ferazzoli inizia a scricchiolare.

- QUI la cronaca e il tabellino di Gelbison-Cavese -