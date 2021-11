Taranto-Catania: i convocati di Laterza

Dopo l'allenamento di rifinitura, Giuseppe Laterza ha diramato la lista dei convocati in vista della gara odierna contro il Catania, valida per la quindicesima giornata di Serie C, girone C. Alle ore 14:30, dallo stadio Erasmo Iacovone, il Taranto dovrà in tutti i modi riscattare i due risultati negativi contro Avellino e Monopoli. I rossoblù sono chiamati a dare una risposta convincente tra le mura amiche.

Ecco i convocati di mister Giuseppe Laterza, come appreso dal comunicato stampa della società ionica: