Sassuolo-Cagliari 2-2, neroverdi spreconi

Nella nebbia del Mapei Stadium il Sassuolo ospita il Cagliari ultimo in classifica alla disperata ricerca di punti per uscire dalle sabbie mobili. Nei neroverdi spazio dal 1’ a Scamacca nel ruolo di centravanti con Raspadori, Traorè e Berardi alle sue spalle, mentre nei sardi manca Godin infortunato nell’ultima uscita con la sua nazionale.

Cronaca. Prima parte di gara con poche emozioni, la prima palla gol arriva al minuto 13 quando Scamacca manca la porta da solo davanti a Cragno. Al 26’ ancora pericolosi i neroverdi quando sugli sviluppi di un calcio di punizione Raspadori manca il tap-in sotto porta. La risposta dei sardi arriva alla mezz’ora con un traversa di Ceppitelli su corner. Gli sforzi del Sassuolo si concretizzano al minuto 36’, passaggio filtrante di Berardi per Scamacca che insacca alle spalle di Cragno. Sassuolo in vantaggio con merito. Vantaggio che però dura poca, perché una manciata di minuti dopo Keità trova un incredibile gol in rovesciata che ristabilisce la parità. Le due squadre vanno cosi al riposo sul risultato di 1-1.

La ripresa si apre con il Sassuolo ancora avanti: al 51’ Lyjogiannis affonda Frattesi in area, l’arbitro Baroni non ha dubbi e concede calcio di rigore. Dal dischetto Berardi spiazza Cragno e porta nuovamente avanti i suoi. Tempo 4 minuti e c’è un altro calcio di rigore, questa volta per i rossoblu. Dagli 11 metri Joao Pedro trasforma portando il risultato sul 2-2. Al 70’ ci prova Frattesi con un gran tiro dalla distanza che però esce alto sopra la traversa. Ancora pericoloso il Sassuolo questa volta con il neo entrato Defrel, ma la sua conclusione viene respinta da Cragno. Tanti cambi da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia. Finisce cosi 2-2, un risultato che sta stretto al Sassuolo per la quantità di palle gol create.