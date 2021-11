Serie D girone H, vincono Francavilla e Lavello Il Rotonda pareggia

Nella dodicesima giornata di Serie D girone H vincono Francavilla e Lavello. I sinnici espugnano Nardò e volano al secondo posto in classifica. Salentini in vantaggio con l'ex Puntoriere, poi Ferrante pareggia, Melillo ribalta su rigore e nella ripresa triplica Antonacci, prima che Cavaliere accorci. Agli ofantini basta Mercuri per piegare il Virtus Matino. Il Rotonda esce con un punto dalla trasferta di Bisceglie: 0-0 il finale.