Taranto-Catania: la decide Bellocq al fotofinish

Boccata d'ossigeno per il Taranto che passa tra le mura amiche contro il Catania e porta a casa tre punti preziosi per il morale e per la classifica. Dopo due sconfitte contro Avellino e Monopoli, i rossoblù tornano a sorridere e lo fanno dopo una partita accesa fino alla fine. Un pareggio che ormai sembrava cosa fatta, si trasforma in un pomeriggio di festa per gli ionici.

Le due squadre arrivano da deluse, dopo gli ultimi risultati e, dunque, con una voglia di tornare a fare un risultato positivo. Laterza in assenza di Saraniti schiera un tridente formato da Pacilli-Italeng-Giovinco. Un trio di qualità, esperienze e freschezza. La gara inizia in salita con l'infortunio di Ferrara. Tuttavia, le preoccupazioni sono poche perchè i rossoblù dimostrano fin dai primi minuti di avere carattere. Ci prova Italeng e al 14' passa con Giovinco. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, il Catania ci prova ma trova l'opposizione di un grande Chiorra. La ripresa si apre con gli ospiti che ci provano ma passano nuovamente gli ionici con Civilleri: 2-0 e partita in discesa per il Taranto. Non è affatto finita perchè il Catania ci prova fino alla fine trovando il goal che riapre tutto: Sipos supera due difensori e trova il goal che mette tutto in discussione. Il Taranto accusa il colpo e al 25' della ripresa, concede un rigore al Catania, trasformato da Moro. La gara è sulla via del tramonto, ma al 94' da angolo di Marsili, sbuca Bellocq che la insacca alle spalle del portiere degli ospiti, strappando tre punti d'oro.

Il Taranto si riscatta dopo due partite negative e ritorna a vincere. Laterza chiedeva concentrazione e senso di responsabilità senza troppe pressioni e, difatti, il risultato lo premia. Bellocq all'ultimo respiro è l'uomo copertina della domenica.