Taranto, Laterza: "Un applauso ai ragazzi scesi in campo"

Giuseppe Laterza appare soddisfatto nel post partita, dopo la vittoria interna contro il Catania. "E' una vittoria fondamentale perchè la squadra era reduce da due sconfitte consecutive. Sono contento soprattutto per la città, che merita tanto" afferma il tecnico ai microfoni dei colleghi di Eleven Sport. "Questi tre punti ci consentono di muovere la classifica e un applauso va ai ragazzi che sono scesi in campo. Contro avevamo un ottimo Catania che ci ha reso difficile la vita, ma abbiamo sistemato tutto malgrado le assenze".

Una vittoria di qualità, quantità, responsabilità e determinazione. Il Taranto ha mostrato di non mollare mai, ma di cercare sempre il massimo anche nelle difficoltà. Dopo il pareggio del Catania, il pallino era tutto dalla parte degli ospiti, ma il colpo di Bellocq è la raffigurazione perfetta di quanto sudore deve versare questa squadra per guadagnare tanto in un campionato tostissimo. All'Erasmo Iacovone è festa grande: il Taranto muove la classifica e ritorna a giocare con leggerezza senza ulteriori pressioni.