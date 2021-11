Potenza, finisce a reti inviolate la gara contro il Monopoli

Un punto che serve a muovere soltanto la classifica. Il Potenza resta in quartultima posizione e non va oltre lo 0-0 contro il Monopoli quarto in classifica. Pochi gli spettatori presenti al Viviani e altre due note dolenti dal punto di vista degli infortuni: hanno dovuto lasciare il campo Matino e Salvemini.

POTENZA 0

MONOPOLI 0

POTENZA: Marcone, Cargnelutti, Piana, Matino (39' st Maestrelli), Vecchi (36' st Sepe), Coccia, Sandri, Ricci, Zenuni (36' st Zagaria), Banegas (39' st Baclet), Salvemini (23' st Volpe). A disp.: Greco, Orazzo, Petriccione, Sessa, Grande, Miele, Carbone. Allenatore: Trocini.

MONOPOLI: Loria, Mercadante, Bizzotto, Starita (21' st D'Agostino), Grandolfo, Guiebre, Fornasier, Tazzer, Bussaglia (44' st Morrone), Vassallo, Langella (21' st Hamlili). A disp.: Guido, Campisi, Riggio, De Santis, Nocciolini, Arena, Nina, Novella, Viteritti. Allenatore: Colombo.

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino (Marchetti-Lipari).

NOTE: Ammoniti: Baclet (P); Fornasier (M). Angoli 9-2 per il Potenza. Recupero: pt 0'; st 4'.