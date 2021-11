Pisa-Benevento 1-0: Cohen condanna i giallorossi al terzo k.o. di fila

Il Benevento, all'"Arena Garibaldi-Romeo Anconetani", incassa dal Pisa il terzo k.o. consecutivo in campionato: a decidere il match è stata una rete di Cohen nei primi minuti del primo tempo.

Nel Benevento, Mister Caserta lascia Lapadula in panchina ma ritrova dal 1' Improta, schierato nella posizione di "falso nueve"; mister D'Angelo, tecnico del Pisa, deve far fronte a diverse assenze, tra le quali quella del bomber Lucca: al posto della punta dell'under 21 c'è Cohen.

Pronti-via e dopo 7' il Pisa è in vantaggio: punizione dalla distanza di Cohen che, invece di metterla nel mucchio, calcia in porta centrando il "sette" alla sinistra di Paleari che nulla può sulla perfetta parabola del calciatore nerazzurro. Dopo altri sette giri di lancetta, i padroni di casa vanno vicinissimi al raddoppio: Beruatto serve Masucci che, tutto solo al centro dell'area, calcia incredibilmente a lato. Il primo squillo del Benevento arriva al 29': cross di Foulon per la testa di Improta ma Nicolas devia in angolo. Al 35' i giallorossi vanno vicini al pari: Insigne serve Ionita che calcia di potenza a colpo sicuro ma Nicolas, con un intervento prodigioso, sventa il pericolo mettendo in corner. Ancora ospiti pericolosi al 42' con una punizione di Calò: il tiro è potente ma centrale e Nicolas blocca. Al riposo, quindi, si va con il Pisa in vantaggio di misura.

Nella ripresa il Benevento pressa maggiormente il Pisa a caccia del pareggio. Al 53' Insigne lancia per Improta che, giunto in area, prova il sinistro ma trova ancora la respinta di Nicolas. Due minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, Calò va alla conclusione dal limite dell'area, la palla arriva a Ionita che prova il diagonale ma manca di un soffio il bersaglio. E' Leverbe, invece, al 60' a salvare il Pisa: il difensore nerazzurro anticipa provvidenzialmente Lapadula che attendeva, solo davanti alla porta spalancata, di mettere in rete un passaggio rasoterra di Improta dalla destra. A parte la girandola di cambi per entrambe le squadre, non succede più molto fino al 95' quando il direttore di gara annulla una rete ad Improta per precedente fuorigioco di Lapadula. Termina quindi 1-0 per il Pisa sul Benevento: per i giallorossi si tratta della terza sconfitta consecutiva nelle ultime tre gare.

IL TABELLINO