Benevento. Caserta: "E' negativo il risultato, non la prestazione"

Dopo la sconfitta subita contro il Pisa, la terza consecutiva, mister Fabio Caserta analizza così la prestazione dei suoi ragazzi:

"Siamo stati poco cinici ma la prestazione non è stata negativa, ovviamente l'umore è negativo. I ragazzi hanno dato il massimo, ora dobbiamo solo continuare a lavorare anche se dopo tre sconfitte non è mai facile: dobbiamo reagire. Le occasioni le abbiamo avute ma abbiamo saputo concretizzarle: in questo c'è da migliorare. Al Pisa abbiamo concesso poco ed infatti i rischi da parte nostra sono stati minimi. E' un periodo che ci gira tutto storto: le sconfitte, se analizzate, sono frutto di episodi a noi contrari.

Lapadula è rientrato stanco dalla nazionale e si è allenato col gruppo solo sabato. Avevo già deciso di farlo entrare nel secondo tempo quando i ritmi si sarebbero abbassati. Sau, che ha giocato al suo posto, è un signor giocatore che da sempre tanto.

A prescindere dal risultato negativo, che certamente non soddisfa, la prestazione mi è piaciuta. Se giocheremo con la mentalità di oggi arriveremo lontano cominciando già dalla partita di sabato prossimo".