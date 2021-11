Serie D, il Novara è primo!

Ha inseguito il primato per dodici giornate e finalmente l’ha ottenuto, il Novara vincendo in casa della Caronnese è al comando del girone A di Serie D; non è stato facile per gli azzurri passati in svantaggio ad inizio ripresa dopo che Vuthaj nel primo tempo aveva colpito una traversa e sbagliato un rigore, Argento illude i padroni di casa ma Pereira Lopes e Vuthaj ribaltano il match che vale oltre ai tre punti il primo posto.

Si ferma il Chieri a Vado, i torinesi non vanno oltre al pareggio e vengono raggiunti al secondo posto dal Casale che supera con due reti di Forte un Gozzano opaco; quarto l’ottimo Derthona che supera due a uno tra le mura amiche il Ligorna, terzo successo consecutivo per la Sanremese che interrompe la serie positiva del Borgosesia vincendo due a uno.

Tre i pareggi di giornata, finiscono a reti bianche RG Ticino-Asti e Pontdonnaz-Lavagnese; in anticipo il Sestri Levante supera uno a zero l’Imperia e il Saluzzo con una doppietta di Gaboardi due a zero il Fossano lasciando proprio agli avversari di sabato l’ultimo posto.

Nell’ultimo incontro di giornata importante vittoria del Varese a Bra, Foschiani ed Obinna i marcatori.

Risultati e classifica