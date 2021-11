Foggia in Serie A entro il 2024? Per i bookmaker sogno non impossibile

Il ritorno - l'ennesimo - di Zdenek Zeman sulla panchina del Foggia ha sicuramente riacceso l'entusiasmo e la passione dei tifosi rossoneri. L'ottimo inizio di stagione non ha fatto altro che alimentare voglia di rivalsa della piazza, permettendo di riaccendere nuovamente i riflettori dei media nazionali sul gruppo guidato dal boemo.

Non solo media però: al Foggia ci stanno pensando anche i bookmaker. Il sito comparatore di quote Oddschecker, ci segnala una quota particolare messa a disposizione da Sisal per gli scommettitori: un approdo in Serie A dei rossoneri entro il 2024 quota 50 volte la posta.

Una quota difficile ma non impossibile: ce la farà il Foggia a ritornare in massima serie nelle prossime tre stagioni?