Serie B. Gli squalificati dopo la 13a: due gare a Cerri e Viviani F.

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 23 novembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. L.R. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PERUGIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio della gara.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

CERRI Alberto (Como): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione); per avere, inoltre, al termine della gara, rivolto un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

VIVIANI Federico (Spal): per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto per due volte al Direttore di gara un'espressione irriguardosa.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BURRAI Salvatore (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FALASCO Nicola (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SORENSEN Frederik (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUARTA SANZIONE)

LETIZIA Gaetano (Benevento): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PARTIPILO Anthony (Ternana)

SCHIATTARELLA Pasquale (Parma)

BRUNETTA Juan Francisco (Parma)

COLOMBO Lorenzo (Spal)

DE ALMEIDA LOPES Pedro Miguel (Monza)

LUNETTA Gabriel Antonio (Alessandria)

VALOTI Mattia (Monza)