Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo

Seicento euro di multa al Castelnuovo Vomano, due giornate all'allenatore del Porto D'Ascoli Riccardo Bogliardi e una giornata a sei calciatori. Queste le più importanti decisioni assunte dal giudice sportivo Merone dopo le gare della 10ª giornata che trovate qui:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 600,00 CASTELNUOVO VOMANO SSDARL

Per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo espressioni offensive all'indirizzo dell'Arbitro e provocatorie nei confronti dei dirigenti avversari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOGLIARI RICCARDO (PORTO D ASCOLI S.R.L.)

Per avere, a gioco fermo, lanciato con violenza il pallone contro un calciatore avversario colpendolo sul petto.

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CAMPANA ROSARIO (AURORA ALTO CASERTANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZGRABLIC IVAN (SAMBENEDETTESE SRL)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MELONI SAMUELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

CATERINO MARCO (AURORA ALTO CASERTANO)

SCATOZZA SALVATORE (NERETO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PEPE ALFONSO (PINETO CALCIO)

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

TORTORI LORIS (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

BARABOGLIA EDOARDO (CASTELFIDARDO)

HOXHA MARCO (CASTELFIDARDO)

PALLADINI ALESSIO (CASTELFIDARDO)

MESISCA GIANMARCO (PINETO CALCIO)

VARGA ATILA (SAMBENEDETTESE SRL)

PROIA DANIELE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

ALTOBELLI MATTIA (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

GUIDA MICHELE (VASTOGIRARDI)

BIANCHI NICANDRO (AURORA ALTO CASERTANO)

BASSINI GIANMARCO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

DE FALCO ANDREA (NERETO CALCIO)

LISI VINCENZO (SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

LIKAXHIU MATEO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

MANE MOUHAMED BACHIR (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

TZAFESTAS CHRISTOS (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

DI NEZZA NICOLAS (ATLETICO TERME FIUGGI)

MATALONI GIACOMO (CASTELFIDARDO)

MORGANTI JACOPO (CASTELFIDARDO)

SANSEVERINO ALESSANDRO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MARIANI MARCO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

FABIANO RAFFAELE (FOOTBALL CLUB MATESE)

PASSALACQUA MARCO (PORTO D ASCOLI S.R.L.)

LOVISO MASSIMO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MONNI SIMONE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MAZZEO ETTORE (VASTOGIRARDI)

SALATINO COSIMO (VASTOGIRARDI)

SEMERARO NICOLA (VASTOGIRARDI)

AMABILE EMANUELE (AURORA ALTO CASERTANO)

KUZMANOVIC ALEKSANDER (AURORA ALTO CASERTANO)

DE CESARE NICOLO (CASTELFIDARDO)

CAMARA SOULEYMANE (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

PRESTIANNI THOMAS (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

RODIA MATTIA (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

DEL GIUDICE MARCO (FOOTBALL CLUB MATESE)

BRUNOZZI JACOPO (NERETO CALCIO)

SCATOZZA SALVATORE (NERETO CALCIO)

BALDININI FILIPPO (PINETO CALCIO)

DELLA QUERCIA RICCARDO (PINETO CALCIO)

BELLARDINELLI ANDREA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MASSAROTTI DOMENICO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)