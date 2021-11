L’Elettra Marconia vola in finale di Coppa Italia: è storia

L’Elettra Marconia scrive la storia. I rossoblù impattano 0-0 con il Real Senise e staccano il pass per la finalissima di Coppa Italia.

Gli uomini di mister D’Onofrio giocano una partita pragmatica e di sostanza, forti del 3-0 maturato nel match di andata. Tante le assenze in casa jonica, con l’esordio dal 1′ del giovane Pietro Lapadula, autore di un’ottima prova alla pari di tutti i suoi compagni.Il Senise si presenta a Marconia con la volontà di ribaltare il risultato, ma di fronte i bianconeri di Logarzo trovano un muro invalicabile. L’Elettra non rinuncia a costruire occasioni da gol e proprio i rossoblù centrano un legno con De Olivera nel corso della prima frazione. Il portiere di casa non corre particolari pericoli ed è bravo ad intercettare i palloni vaganti nella sua area di rigore. Il secondo tempo segue la falsa riga del primo e il Marconia continua a contenere gli avversari, provando alcune trame di gioco interessanti e cercando di ripartire in contropiede. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Oliveros che, a tu per tu con Scarcella, non inquadra lo specchio della porta. Il Senise resta in dieci per l’espulsione di Raiola e, solo nel finale, tenta di insaccare il gol della bandiera, ma Grieco si dimostra in grande forma e tiene inviolata la sua porta.

Finisce nel migliore dei modi per l’Elettra che ora contenderà la Coppa Italia al Melfi. Quel che è certo è che oggi Marconia può festeggiare, per la prima volta nella sua storia, l’accesso alla finale di Coppa Italia di Eccellenza.

TABELLINO

ELETTRA MARCONIA: Grieco, Labonia, Continente, Layus, Carbone, Lapadula P. (Venezia), Milessi, Amengual, De Olivera, Oliveros (Camara), Camardella (Lapadula A). A disp. Zuccaro, Quinto, Albano, Giannantonio, Roselli, Dragonetti. All. D’Onofrio

REAL SENISE: Scarcella, Supino L, Caputo, Raiola, Arleo, Oliva, Tufo, Pirrone, Ciuffo, Ardolino, Giannotti. A disp. Marino, De Martino, Salerno, Tuzio, Supino D, Spaltro, Crusco, Pitrelli, Tedesco. All. Logarzo

