Coppa Eccellenza, Maiorino lancia il Melfi in finale con il Marconia

Sarà Melfi-Elettra Marconia la finale di Coppa Italia Eccellenza. I federiciani passano in finale al 93' grazie alla semirovesciata di Maiorino che manda in visibilio il Valerio ed elimina dalla competizione i cugini della Vultur, detentori del titolo. I Draghi passano in vantaggio con l'eurogol di Jawara al 42', poi vengono agguantati dai Briganti ad 1' dal rientro dall'intervallo con Figliomeni. La gioia dei bianconeri dura solo 2' perchè Suriano riporta i gialloverdi in vantaggio, ma i rioneresi impattano nuovamente con un calcio di punizione diretto di Figliomeni. Ma al terzo minuto di recupero con il difensore centrale Maiorino, melfitano doc, che riporta il Melfi in finale dopo 4 anni. Invece gli jonici con lo 0-3 dell'andata, mantengono lo 0-0 in casa contro il Real Senise.